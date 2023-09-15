В Орловской области в ДТП пострадали три человека

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 4 сентября 47-летний водитель «Рено Логан» ехал по автодороге «Орел - Брянск – Смоленск». Около четырех часов дня, в районе 54 километра «Рено» врезался в «Ситроен Джампер» под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры «Рено Логан». Это 23-летний мужчина, 13-летняя девочка и 37-летняя женщина. После осмотра медиками все трое были отпущены на домашнее лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых пострадали шесть человек.