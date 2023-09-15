Орловской области выделят федеральные средства на строительство глэмпингов

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Правительство России дополнительно выделит 10 миллиардов рублей 58 российским субъектам по программе строительства модульных отелей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

При этом, 13 регионов получат поддержку впервые и смогут построить почти две тысячи новых номеров в популярных туристических локациях. Это Архангельская, Астраханская, Ивановская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области, Забайкальский и Ставропольский края, Республики Адыгея и Тыва.

Дополнительные средства только в этих субъектах позволят реализовать 74 проекта.