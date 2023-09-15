Трое орловских учителей попали в финал Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

С 19 по 22 сентября в Санкт-Петербурге пройдет финал конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования. Он даст старт серии профессиональных педагогических конкурсов.

В заочном этапе конкурса приняли участие 525 человек из 77 регионов Российской Федерации, финалистами стали 90 конкурсантов из 40 регионов страны. Орловскую область представят педагог дополнительного образования Центра детского творчества № 1 города Орла Алла Ольхова, тренер-преподаватель спортивной школы «Олимп» Галина Васильева и педагог дополнительного образования Дома детского творчества № 3 города Орла Мария Бешенцева.

Известно, что, победитель Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в 2023 году получит единовременное денежное поощрение от Правительства Российской Федерации в размере двести тысяч рублей, а также выплату в размере сто тысяч рублей от Общероссийского Профсоюза образования.