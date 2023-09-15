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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 7:15

В Орловской области пожарные сняли с дерева кота

Спасатели передали животное хозяйке
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

14 сентября, около шести вечера, испуганная женщина вызвала МЧС на улицу Бондарева села Знаменское. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Орловской области.

Пожилая женщина попросила спасателей снять с дерева ее кота. Так как в этот момент вызовов на происшествия и пожары в Знаменском районе не было, пожарные оказали помощь и сняли с дерева домашнего питомца местной жительницы и передали его хозяйке.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области сотрудники МЧС выезжали 15 раз на подобного рода происшествия и помощь населению.