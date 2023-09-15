Орловцы формируют очередную посылку в зону СВО

Фото: Сергей Лежнев

О формировании в Орловском муниципальном округе новой посылки с гуманитарной посылкой для участников СВО рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Так, военным необходимы небольшие баллоны с газом и газовые плиты, новые комплекты зимней военной формы, теплые шапки, сапоги и берцы, балаклавы, флисовое термобелье, футболки, носки, трусы, перчатки, зимние спальные мешки, маскировочные сети.

Помимо этого, для военнослужащих закупят сигареты, зажигалки, шампуни, полотенца, беспроводные машинки для стрижки волос, маленькие отрезные диски для болгарки, сетку-рабицу, антифриз и запчасти на дизельный двигатель (фильтры топливные, ремкомплекты к ним, ремни на генератор, вентилятор, компрессор и помпу, патрубки на двигатель). В груз войдут баки для воды, продукты питания и медикаменты.

Каждый желающий может поддержать участников СВО. Для этого можно перевести средства по реквизитам или по QR-коду.