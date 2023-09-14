В Орловской области направили почти 900 миллионов рублей на ремонт медицинских учреждений

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В этом году в рамках региональной программы предусмотрено строительство и капитальный ремонт 18 объектов здравоохранения с общей суммой контрактации в размере более 860 миллионов рублей. Это в четыре раза больше, чем в 2022 году. Вопрос обсуждался на совещании с главами муниципальных образований.

Сейчас ремонт и строительство семи из них завершены. Это Детская поликлиника в Ливнах, поликлиника Ливенской ЦРБ, Мелынский ФАП Мценской ЦРБ, Шатиловский ФАП Краснозоренской ЦРБ, Краснослободский ФАП Глазуновской ЦРБ, Смирненский ФАП Покровской ЦРБ и Успенский ФАП Ливенской ЦРБ.

Остальные 11 объектов должны капитально отремонтировать до конца 2023 года.