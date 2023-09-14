Орловцы собрали гуманитарный груз для саперов

Фото: сайт правительства Орловской области

Посылку представители Орловщины доставили в 30-й саперный полк. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Для военных был приобретен подавитель БПЛА и дронов «КОМБАТ КУПОЛ 4», четыре дизельных генератора, пять приборов ночного видения, 10 активных наушников, 20 очков для механиков-водителей, 30 раций, 160 газовых баллонов. В посылку также вошли запчасти и инструменты: трапеции дворников и тормозные цилиндры на УРАЛ, наборы ключей, пневмомолоток. Закуплены комплекты нательного белья, влажные салфетки и продукты питания.

Глава региона выразил благодарность неравнодушным орловцам и представителям бизнеса за помощь в формировании гуманитарных грузов, отправляемых в зону СВО.