Орловец отправился в тюрьму за избиение знакомого

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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 20-летнего жителя Орловского муниципального округа, который признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Из материалов уголовного дела известно, что вечером 12 февраля пьяный мужчина находился в Заводском районе города Орла. Там он повстречался со своим 19-летним знакомым, с которым у мужчины произошла ссора. В какой-то момент орловец избил знакомого.

– Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительном учреждении общего режима. Приговор не вступил в законную силу, – отметили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.