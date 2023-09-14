Орловцам предложили сообщать о беспилотниках с помощью приложения

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О том, что орловцы могут установить мобильное приложение, которое позволит оперативно сообщить об увиденных беспилотниках, рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях.

– Новое бесплатное мобильное приложение «РАДАР.ОНФ» призвано обеспечить быструю коммуникацию для обеспечения безопасности – граждане, заметившие беспилотные летательные аппараты, смогут быстро передать в приложении сигнал об этом для его последующей проверки Министерством обороны РФ. Это очень важная и полезная инициатива в наше время, – рассказал Андрей Клычков.

В настоящее время приложение могут установить только пользователи с телефонами на платформе андроид.

Отметим, что специальное мобильное приложение разработали в Общероссийском общественном движении «Народный фронт «За Россию».