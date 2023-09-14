В Орле на улице Красина загорелось производственное помещение

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в здании на улице Красина в городе Орле произошло около двух часов дня, 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных производственное помещение изготовления металлоизделий горело изнутри, в здании также было сильное задымление.

В результате пожара в производственном цеху выгорела покрасочная камера на 20 квадратных метрах, выгорела частично кровля. Сообщается, что пострадавших в здании обнаружено не было. Пожарные спасли смежные помещения, а кроме того, из очага они вынесли несколько газовых баллонов, предотвратив тем самым, возможный взрыв. Причина пожара устанавливается специалистами.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области выезжали ликвидировано шесть возгораний.