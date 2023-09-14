В Орле внедрят интеллектуальную транспортную систему

. Фото: Елена Зябкина

Как отмечают в пресс-службе правительства региона, в Орле уже работают различные элементы ИТС: видеонаблюдение, светофорное управление, мониторинг транспортных потоков, весогабаритный контроль.

Перекрестки оснастили современными типами светофоров, которые должны снизить аварийность и повысить безопасность всех участников движения. Благодаря такого рода системе орловцы могут получить более полную информацию, обратный отсчет, а современные системы визуализации помогают заранее оценить ситуацию на дороге.

Кроме того, ИТС направлено на обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта. На сегодняшний день установлено и работает телематическое оборудование на маршрутках, автобусах и троллейбусах.

До конца 2023 года в Орле будет реализован еще один блок системы ИТС – контролируемые парковки. Первой площадкой для проверки работы системы выбрана парковка между Академическим театром имени Тургенева, администрацией города и гостиницей «Салют». Сейчас видеокамеры, установленные на оздании, оценивают загруженность парковки в разное время.