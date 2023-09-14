Орловцы присоединятся к Евразийскому Кубку Чистоты

Фото: сайт правительства Орловской области

В России и других странах СНГ 16-24 сентября состоятся экологические соревнования, объединенные в Евразийский Кубок Чистоты. Всего планируется более 160 игр. Победителей определят на национальном и на международном уровнях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Соревнования пройдут в формате «Чистых Игр» − командных соревнований по сбору и сортировке мусора.

Главными целями «Чистых Игр» являются очистка лесов и берегов водоемов, а также вовлечение населения в волонтерство, экопросвещение.

На Орловщине проведут три экологических квеста, которые объединят более 350 человек в уборке городских территорий в игровом формате.

16 и 23 сентября за первое место поборются команды вузов и ссузов города Орла. Игры будут проведены с использованием субсидии из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества в 2023 году.