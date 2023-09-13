Орловцы увеличили суммы вкладов в банках в 2023 году

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Так, на 1 июля 2023 года у жителей региона на счетах в кредитных организациях хранилось 117 миллиардов рублей. В конце первого полугодия 2022 года эта сумма составляла 102 миллиарда рублей.

В Орловском отделении Банка России подчеркивают, что банковские вклады по-прежнему являются одним из популярных способов накопления сбережений. Деньги в любом из банков застрахованы государством в пределах 1,4 миллиона рублей. При этом, если банк не участвует в системе страхования вкладов, то ему запрещено привлекать деньги граждан.

Отметим, что орловцы предпочитают хранить капитал в рублях – валютные вклады составляют всего 3% от общего объема сбережений.

В 2023 году на депозитах орловских предприятий к концу первого полугодия находилось 24 миллиарда рублей – за год сумма выросла на 45%. Индивидуальные предприниматели хранят в банках 5,4 миллиарда, это на 22% больше, чем было в конце первого полугодия 2022 года.