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НовостиОбщество13 сентября 2023 12:49

В орловском перинатальном центре откроется кабинет психолога

Помощью специалистов смогут воспользоваться орловчанки, родившие раньше срока
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орле для мам детей, родившихся раньше срока, откроют кабинет психологической поддержки и грудного вскармливания. Он будет находиться в Перинатальном центре. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Благотворительный фонд «Подари солнечный свет» при региональной поддержке Орловского социального кластера и НКМЦ имени Круглой представил Всероссийский проект по психологической, информационной, просветительской помощи, поддержке грудного вскармливания «Новая жизнь вместе» в перинатальном центре для мам с новорожденными.

Участники проекта реализуют новые возможности для развития и поддержки женщин с новорожденными детьми Орловской области.