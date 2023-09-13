В орловском перинатальном центре откроется кабинет психолога

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орле для мам детей, родившихся раньше срока, откроют кабинет психологической поддержки и грудного вскармливания. Он будет находиться в Перинатальном центре. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Благотворительный фонд «Подари солнечный свет» при региональной поддержке Орловского социального кластера и НКМЦ имени Круглой представил Всероссийский проект по психологической, информационной, просветительской помощи, поддержке грудного вскармливания «Новая жизнь вместе» в перинатальном центре для мам с новорожденными.

Участники проекта реализуют новые возможности для развития и поддержки женщин с новорожденными детьми Орловской области.