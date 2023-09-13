В Заводском районе Орла жители более десяти домов остались без горячей воды

Фото: Ольга Супонева

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в связи с остановкой котельной на улице Авиационной, 1, временно приостановлена подача горячей воды в питающиеся от нее многоквартирные дома, а также в детские сады №61 и №10 и школу №6.

Работы проводит аварийная бригада АО «Орелгортеплоэнерго». Ориентировочное время устранения – до 19:00 сегодняшнего дня.

В связи с плановым ремонтом оборудования с 9:00 до 20:00 остановлена котельная на улице Комсомольской, 206. Подача горячего водоснабжения временно приостановлено в домах 192-206 (четные) по улице Комсомольская, №2, 6, 8 по Карачевскому шоссе, №5, 7, 32 переулку Садовый и доме №79 по улице Латышских стрелков.