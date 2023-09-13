Более двух тысяч орловских семей получили единовременное пособие при рождении ребенка

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Пособие 2 334 семьям выплачено Отделением Социального фонда России по Орловской области в 2023 году. На пособия направили более 53 миллионов рублей. Известно, что пособие в 22 909 рублей полагается на каждого появившегося в семье ребенка.

Единовременное пособие при рождении ребенка − это разовая мера поддержки. На ее получение имеет право один из родителей ребенка или опекуны и усыновители, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают в России.

Как сообщает региональное отделение Социального фонда, в случае, когда оба родителя работают, пособие выплачивается одному из них по месту работы. Работающим гражданам пособие назначается проактивно, подавать заявление на выплату не требуется.

При этом, выплата положена всем российским семьям независимо от уровня дохода и предоставляется на каждого ребенка. Получить деньги могут также опекуны, усыновители или приемные родители.