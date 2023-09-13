В Орле 19-летний парень до смерти забил собутыльника ножом

Фото: пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Следственный комитет России по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего орловца. Молодому человеку предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

На данный момент известно, что ночью 11 сентября пьяный орловец находился на улице Пионерской города Орла вместе с 43-летним мужчиной, с которым он познакомился в этот же день во время пьянки. В какой-то момент между ними возник словесный конфликт. Во время спора обвиняемый мужчина достал нож и несколько раз ударил им оппонента. От ранений мужчина умер в больнице.

Сейчас следователь направил в суд ходатайство о заключении обвиняемого мужчины под стражу. Следствие по делу продолжается.