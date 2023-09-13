В Орловской области два человека после ДТП отправились в больницу

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 12 сентября 25-летний водитель «ВАЗ-2110» ехал по улице Гайдара в сторону улицы Индустриальная города Ливны. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди «Фольксваген Гольф» и столкнулся с ним. После этого, «Фольксваген Гольф» въехал в автомобиль «Лифан» под управлением 35-летнего водителя, который ехал в попутном направлении и поворачивал направо.

В результате 47-летняя водитель «Фольксвагена» на карете скорой помощи отправилась в Центральную районную больницу Ливен. Женщину госпитализировали. Впоследствии в приемное отделение ливенской ЦРБ с телесными повреждениями, полученными в результате ДТП, обратился 14-летний пассажир «Фольксвагена». После осмотра врачами мальчика отпустили на домашнее лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых пострадали два человека.