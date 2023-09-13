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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 7:29

В Орле пожарные спасли от огня жилой дом

Пожар случился в Заводском районе
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание жилого дома на двух хозяев на улице Скульптурной в Орле произошло около девяти утра, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных горела одна из комнат внутри дома. Сотрудники МЧС оценили существующую реальную угрозу распространения огня на вторую часть дома и на кровлю и приступили к тушению. Известно также, что до прибытия пожарны из дома самостоятельно вышли три человека.

В результате пожара в одной из квартир выгорела комната на шести квадратных метрах, остальные помещения закоптились. Пожарные не дали распространиться пламени и спасли соседнюю квартиру. Сообщается, что пострадавших при пожаре не было.Причину возгорания устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 12 возгораний, большая часть из них приходилась на тушение мусора и стерни.