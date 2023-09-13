Орловский губернатор передал в зону СВО два УАЗа

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Глава региона встретился с военнослужащими и сотрудниками территориального Управления Росгвардии, принимающими участие в специальной военной операции, на полигоне ведомства. Об этом Андрей Клычков сообщили в соцсетях.

Губернатор Орловской области напомнил о готовности руководства области, общественных организаций, трудовых коллективов и граждан оказывать поддержку бойцам СВО и членам их семей. Он отметил что Орловская область активно помогает отрядам спецназа Росгвардии.

– Сегодня мы встретились с военнослужащими и сотрудниками Управления Росгвардии по Орловской области, принимающими участие в СВО. Их высочайший уровень профессионализма, самоотверженная служба спецподразделений ОМОН и СОБР позволяет максимально эффективным образом выполнять даже самые опасные операции, защищать границы нашей великой Родины без потерь среди личного состава, – рассказал Андрей Клычков.

Андрей Клычков передал росгвардейцам ключи от двух грузопассажирских автомобилей. Это транспорт российского производства военного предназначения УАЗ-452 – автомобили, которые наши военнослужащие будут использовать для выполнения боевых задач СВО.