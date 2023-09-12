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НовостиОбщество12 сентября 2023 14:27

Орловские оздоровительные лагеря вновь открылись для детей из ДНР

Юные дончане проведут в Орловской области три недели
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС

Фото: пресс-служба Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС

Смена «Дорогами поколений» для школьников из Донецкой народной республики стартовала на Базе отдыха Президентской академии «Лесная поляна». Об этом сообщили в пресс-службе Среднерусского института управления – филиале РАНХиГС.

В настоящее время в «Лесной поляне» отдыхают 196 детей из ДНР. Ребята приехали вместе с сопровождающими педагогами.

Смена продлится 21 день. Ребят ждет интересная и насыщенная программа: экскурсии, посещение достопримечательностей Орловщины и другие увлекательные мероприятия. Кроме того, для школьников организованы квесты, концерты и конкурсы. Ребятам помогут развить свои таланты и творческие способности.

– В августе мы приняли 96 школьников из Троицкого района Луганской народной республики, сейчас открыли оздоровительную смену для ребят Донецка. Мы делаем все, чтобы отдых детей был комфортным. Для ребят также подготовлена большая развлекательная программа. Дети должны вернуться только с яркими впечатлениями, – отметил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.