Результаты выборов губернатора Орловской области признаны действительными

Фото: соцсети Избирательной комиссии Орловской области

На 49 заседании Избирательной комиссии Орловской области было принято решение о признании выборов губернатора Орловской области состоявшимися, а результатов выборов – действительными.

Как сообщила председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева, 8, 9 и 10 сентября 2023 года на территории региона состоялись выборы губернатора Орловской области, а также дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 16 муниципальных районах, по результатам которых были замещены 26 вакантных мандатов.

По информации орловского облизбиркома, в голосовании на выборах приняли участие 337 253 избирателя. Явка составила 55,98%. За Андрея Клычкова проголосовали 276 842 избирателя (82,09%), за Владислава Числова – 28 230 избирателей (8,37%), за Светлану Ковалеву – 24 194 избирателя (7,17%).

В итоге на должность губернатора Орловской области избран Андрей Клычков.