В Орловской библиотеке имени Бунина стартует новый просветительский проект

Фото: Елена Зябкина

13 сентября проект будет запущен центром чтения «Бунинки».

Отметим, что в рамках проекта, на площадке библиотеки пройдет творческая встреча с художником, сочинителем, членом Московского отделения Союза литераторов РФ Александром Спиридоновым, известным под псевдонимом Алекс Спиро.

Творец живет в поселке Эгвекинот Чукотского автономного округа. На встрече речь пойдет о романе-игре «Золотой Уммка», о телевизионном детском клубе в Анадыре, дружеских шаржах и многом другом.

Мероприятие начнется в 17:00, 13 сентября.

Возрастное ограничение 12+