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НовостиОбщество12 сентября 2023 10:32

Процедура вступления в должность губернатора Орловской области пройдет 15 сентября

Явка на выборах на Орловщине составила 55,9%
Елена Зябкина
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Фото: Елена Зябкина

Андрей Клычков выразил благодарность за поддержку на выборах в рамках прямого эфира в социальных сетях. Помимо этого, глава региона поблагодарил членов избирательных комиссий, наблюдателей, всех участников выборного процесса.Отдельные слова благодарности Андрей Клычков выразил бойцам в зоне СВО, которые на фоне военных действий смогли найти время и возможность проголосовать.

По данным орловского облизбиркома, явка составила 55,9% от числа избирателей.

Процедура официального вступления в должность губернатора Орловской области состоится 15 сентября. В течение месяца будет сформировано правительство региона.