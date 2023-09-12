Процедура вступления в должность губернатора Орловской области пройдет 15 сентября

. Фото: Елена Зябкина

Андрей Клычков выразил благодарность за поддержку на выборах в рамках прямого эфира в социальных сетях. Помимо этого, глава региона поблагодарил членов избирательных комиссий, наблюдателей, всех участников выборного процесса.Отдельные слова благодарности Андрей Клычков выразил бойцам в зоне СВО, которые на фоне военных действий смогли найти время и возможность проголосовать.

По данным орловского облизбиркома, явка составила 55,9% от числа избирателей.

Процедура официального вступления в должность губернатора Орловской области состоится 15 сентября. В течение месяца будет сформировано правительство региона.