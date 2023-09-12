Штат орловской больницы Семашко пополнили молодые специалисты

Фото: БУЗ ОО БСМП имени Семашко

Приветственный адрес-напутствие от коллектива больницы скорой медицинской помощи имени Семашко получили молодые специалисты, для которых больница стала первым местом работы. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

Медсестры Азиззода Хайрулло, Алина Гнедкова, Сабрина Исоева, Анастасия Проскурина, а также медбрат Никита Комаров пришли в больницу скорой помощи по окончании базового медицинского колледжа.

Врач Владислав Забудько после прохождения ординатуры пополнил ряды кардиологов. Отметим, что началом его трудового пути тоже стала больница скорой медицинской помощи имени Семашко, здесь он начинал работать санитаром.