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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:50

В Орловской области обустроили еще одну общественную территорию

Рабочие отремонтировали площадку на Садовой улице в Нарышкино
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

На территории столицы Урицкого района, в поселке Нарышкино, появилась тротуарная плитка для пешеходов, бордюры, прорезиненное покрытие. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Помимо этого, рабочие посеяли газонную траву, установили лавочки, а также спортивное и игровое оборудование для активного отдыха жителей. На площадке поставили турник, качели и песочницу.

Работы велись в рамках национального проекта. Стоимость благоустройства территории в Нарышкино составила 2,1 миллиона рублей.