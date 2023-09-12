В Орловской области добровольцы помогли потушить горящий дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание нежилого дома в селе Кологривово Новодеревеньковского района произошло 11 сентября, около трех дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожарные прибыли на место происшествия, когда помещения горели изнутри по всей площади. По оценкам специалистов существовала угроза распространения огня на рядом стоящую хозпостройку. Сотрудники МЧС приступили к тушению огня вместе с членами добровольной пожарной команды «Кологривово».

В результате пожара нежилой дом выгорел изнутри. Пострадавших в здании обнаружено не было. Пожарным и добровольцам удалось локализовать пламя и не дать ему распространиться. Спасена рядом стоящая хозпостройка. Предположительной причиной пожара называется короткое замыкание электропроводки.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области пожарные ликвидировали 13 возгораний. Большая часть из них приходится на горение мусора и стерни.