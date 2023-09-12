В Орле подросток за рулем стал виновником аварии

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 11 сентября 17-летний водитель «ВАЗ-21101» не имеея прав, ехал по Московскому шоссе. Около девяти вечера в районе дома №56 (Лента) при повороте налево, не уступил дорогу и врезался в «Ладу Приору» под управлением 32-летнего водителя, который, в свою очередь, ехал по встречке. После столкновения «Лада Приора» въехала в фонарный столб.

В результате ДТП 60-летняя пассажирка «Лады Приора» получила травмы и была госпитализирована в ООКБ.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.