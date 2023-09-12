В Орловской области отремонтируют дорогу в Дмитровском районе

Фото: сайт правительства Орловской области

Подрядчик планирует реконструировать восемь километров участка автодороги до 23 ноября текущего года.

Сейчас, по сообщению пресс-службы правительства Орловской области, дорогу уже подготовили к ремонту – завершилась вырубка деревьев и корчевка пней, а также проведены работы по восстановлению и разбивке трассы,

Рабочие завершают снятие растительного слоя грунта и устройство подстилающего слоя из песка. А кроме того, на трассе устраивается выравнивающий слой из щебня и нижний слой покрытия.