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НовостиОбщество12 сентября 2023 6:27

В Орловской области отремонтируют дорогу в Дмитровском районе

Реконструкции подлежит восьмикилометровый участок дороги «Комаричи – Дмитровск» – Девятино» – Упорой
Елена Зябкина
Фото: сайт правительства Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

Подрядчик планирует реконструировать восемь километров участка автодороги до 23 ноября текущего года.

Сейчас, по сообщению пресс-службы правительства Орловской области, дорогу уже подготовили к ремонту – завершилась вырубка деревьев и корчевка пней, а также проведены работы по восстановлению и разбивке трассы,

Рабочие завершают снятие растительного слоя грунта и устройство подстилающего слоя из песка. А кроме того, на трассе устраивается выравнивающий слой из щебня и нижний слой покрытия.