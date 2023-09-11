Орловцы напишут «Цифровой диктант»

Акция пройдет с 29 сентября по 15 октября 2023 года на платформе ЦифровойДиктант.рф. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Участниками «Цифрового диктанта» станут жители всех регионов страны.

Пройдя испытание участники мероприятия смогут узнать о новых технологиях, цифровых сервисах и продуктах, а также тестирование сформирует у пользователей личную траекторию повышения цифровой грамотности.

Участники акции смогут познакомиться с российскими цифровыми сервисами и продуктами − вопросы помогали составлять представители отечественных ИТ-компаний.

Отмечается, что на следующий день после завершения акции, 16 октября, на сайте проекта все участники акции смогут пройти работу над ошибками.