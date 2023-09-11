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НовостиОбщество11 сентября 2023 12:57

У орловцев появилась возможность бесплатно отправить посылку в зону СВО

Услугой можно воспользоваться во всех отделениях «Почты России»
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба УФПС по Орловской области

Фото: пресс-служба УФПС по Орловской области

Как отмечают в пресс-службе правительства Орловской области, при оформлении посылки в адресных строках необходимо указать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес – город Москва, 103400.

Отправление оператору нужно передать в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 килограммов.

Известно, что почта не взимает плату с отправителей за пересылку посылок для военнослужащих в зону СВО.