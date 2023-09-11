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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 11:58

Орловца обвинили в убийстве собутыльницы

Преступление мужчина совершил во Мценске
Елена Зябкина
Фото: пресс-службе СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-службе СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет России по Орловской области завел уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Мценска. Он обвиняется в убийстве.

На сегодняшний день известно, что вечером, 4 сентября, предполагаемый преступник познакомился в городе Мценске с 58-летней женщиной. После они пошли пить в ее квартиру. При этом, мужчина уже был осужден за совершение тяжких преступлений.

– В ходе распития спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил потерпевшую и скрылся с места происшествия. Тело женщины спустя несколько дней обнаружили ее родственники, которые сообщили о совершенном преступлении в правоохранительные органы, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.