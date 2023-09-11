Орловские футболисты одержали крупную победу над ФК «Елец»

Фото: соцсети ФК Орел

Матч между ФК «Орел» и командой «Елец» состоялся в субботу, 9 сентября, на Центральном стадионе имени Ленина.

На 6-й минуте матча команда ельчан ошиблась и забила в свои ворота. При этом, за первые 11 минут игры орловские футболисты трижды поразили ворота противника.

Голами отличились Иван Щербаков, Никита Красов и Максим Николаев, а Евгений Рагулькин оформил хет-трик. Еще трижды ельчане забили в свои ворота.

После 17 игр ФК «Орел» находится на третьем месте с 42 очками. Команда отстает от лидера «Металлург-Оскол» из Старого Оскола на два очка.

Следующие два матча орловские футболисты также проведут на домашних трибунах. 20 сентября «Орел» сыграет ответный матч полуфинала Кубка СФФ «Центр» против «Кристалл-МЭЗ», а через несколько дней после этого примет тамбовскую «Академию футбола».