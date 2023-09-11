Под Орлом сгорел дачный дом

. Фото: Елена Зябкина

Возгорание дачного дома в НСТ «Вязки» Орловского муниципального округа 9 сентября, около шести вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных дачный дом горел по всей площади. По оценкам сотрудников МЧС существовала угроза распространения огня на постройки, которые стояли рядом.

В результате пожара дачный дом выгорел на площади 20 квадратных метров. Пожарные спасли от огня рядом расположенные здания. Сообщается также, что при возгорании никто не пострадал. Причина пожара устанавливается специалистами.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировали одиннадцать возгораний.