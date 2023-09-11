В Орловской области намолотили более трех миллионов тонн зерна

. Фото: Елена Зябкина

На Орловщине убрано 666,6 тысяч гектаров озимых и яровых зерновых культур, намолочено 3,3 миллиона тонн зерна. Пшеница озимая убрана с площади 279,6 тысяч гектаров, намолочено 1564,7 тысяч тонн. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла». Аграрии убрали озимый и яровой ячмень с площади 478,34 тысяч гектаров, намолочено 826,2 тыс. тонн. Горох убран полностью с площади 24,4 тысяч гектаров, намолочено 94,8 тысяч тонн. Овес убран с площади 15,7 тысяч гектаров, намолочено 51 тысяч тонн. Пшеница яровая убрана с площади 147,5 тыс. га, намолочено 737,4 тысяч тонн. Гречиха обмолочена 17,3 тысяч гектаров, намолочено 28,2 тысяч тонн. Рапс озимый и яровой убран с площади 89,5 тысяч гектаров, намолочено 269,4 тыс. тонн. Соя убрана с площади 2,4 тысяч гектаров, намолочено 2,4 тысяч тонн. Лен масличный убран с площади 2,4 тысяч гектаров, получено 2,8 тысяч тонн масло-семян. Хозяйства Ливенского района приступили к обмолоту подсолнечника, убрано 54 гектара, намолочено 190 тонн семян подсолнечника.

Картофель выкопан на площади 529 гектаров, накопано 15,6 тысяч тонн. Сахарная свеклы выкопана на площади 5,1 тысяч гектаров, накопано 231,4 тысяч тонн.

Помимо этого, ведется сев озимых культур, посеяно 58,1 тысяч гектаров озимого рапса и 94,3 тысяч гектаров озимых зерновых.