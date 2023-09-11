Ильинский ФАП в Орловской области отремонтируют к октябрю

Фото: сайт правительства Орловской области

По информации пресс-службы правительства Орловской области, в здании завершен ремонт кровли и фасадные работы. Сейчас рабочие приступили к внутренней отделке фельдшерско-акушерского пункта. Уже заменены коммуникации: газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, а также оконные блоки, поставлены стеклопакеты, идет облицовка и покраска стен.

Известно, что по окончании ремонта в ФАПе будет установлено новое оборудование.

На работы потратили около 6,5 миллиона рублей. Открытие объекта намечено на октябрь 2023 года.