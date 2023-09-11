В Орловской области сбили украинский беспилотник

Фото: Елена Зябкина

10 сентября средствами радиоэлектронной борьбы принудительно посажен и обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат. Происшествие случилось в районе села Сомово Шаблыкинского района. Официальный комментарий по этому поводу дало правительство Орловской области.

После случившегося, место происшествия оцеплено, правоохранительными органами проводится необходимый комплекс мероприятий.

На сегодняшний день никто не пострадал, никакой опасности для жителей региона нет, ситуация под контролем.