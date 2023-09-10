В Орловской области за два дня отдали голос за будущего губернатора почти 44% избирателей

Фото: орловский облизбирком

Явка избирателей к концу второго дня голосования составила 43,81%. Об этом сообщает орловский облизбирком.

За два дня выборов за кандидатов на пост губернатора Орловской области проголосовали 263 тысяч человек.

Наиболее активно голосующими стали Колпнянский район, там проголосовало 86,17% избирателей, Знаменский район – свои голоса за губернатора отдали 82,18% взрослого населения и Сосковский район –78,49%.

В последний день голосования, 10 сентября, вновь открылись 682 избирательных участка.

Напомним, что проявить свой гражданский долг и проголосовать за будущего губернатора орловцы смогут до 20:00, 10 сентября. Свой голос можно отдать за Светлану Ковалеву – кандидата от «Новых людей», Андрея Клычкова от КПРФ или Владислава Числова, представляющего партию ЛДПР.