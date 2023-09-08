В Орловской области на выборах губернатора проголосовало более 18% избирателей

. Фото: Елена Зябкина

В Орловской области прошел первый день губернаторских выборов. По данным региональной избирательной комиссии, на 15:00, 8 сентября, участие в голосовании приняли 110 009 орловцев, или 18,36% от общего числа избирателей. Для сравнения: в Московской области процент проголосовавших составил 10,2%, в Воронежской – 12,03%, в Ивановской – 7,73%, а в Смоленской – 9,81%.

Лидирующее место по явке избирателей занимает Сосковский район, в муниципалитете проголосовало 1895 человек, а это 42,80%. На втором и третьем местах расположились Колпнянский район с явкой 42,75% и Краснозоренский район с 39,98%.

Самый низкий процент проголосовавших в Северном районе Орла. На 15:00 явка там составила всего лишь 8,45%. В среднем в Орле проголосовало 26 213 человек, это чуть более 10%.

Напомним, голосование за кандидатов на пост губернатора Орловской области продлится до 10 сентября включительно. Избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера. Свой голос можно отдать за Светлану Ковалеву – кандидата от «Новых людей», Андрея Клычкова от КПРФ или Владислава Числова, представляющего партию ЛДПР.