В Орле иностранку осудили за покушение на сбыт наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Распространение смертоносных веществ на территории региона в августе прошлого года пресекли орловские полицейские.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, год назад на территории Советского района задержали 31-летнюю женщину, в сумке которой были несколько десятков перемотанных изолентой свертков с неизвестным веществом.

Исследование показало, что в 100 свертках находился метадон массой 28,26 грамма, а в 49 других – 96,83 грамма героина. Как установили сыщики, данное вещество предназначалось для закладок. После этого, против иностранки следователи возбудили уголовное дело.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.