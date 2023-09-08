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НовостиОбщество8 сентября 2023 14:02

Министру строительства Файзуллину показали строящийся в Орле Красный мост

Переправу обещают открыть для передвижения в ноябре
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Ирек Файзуллин осмотрел переправу и оценил качество работы строителей.

На сегодняшний день на объекте выполняется окраска пролетного строения и железобетонных конструкций моста, монтаж лотков для прокладки кабелей наружного освещения и архитектурной подсветки. Такую информацию сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, ведется благоустройство территории, в том числе с укладкой асфальтового покрытия, монтаж архитектурной подсветки, монтаж теплосети, демонтаж временной теплотрассы и временного коммуникационного моста.

Переправа находится в высокой степени готовности. Завершить реконструкцию моста подрядчик обещает в ноябре 2023 года.