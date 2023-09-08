Орловец ответит перед законом за покушение на изнасилование

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Следственный комитет Орловской области завершил расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого местного жителя в покушении на изнасилование и незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица.

Из материалов уголовного дела известно, что ночью 27 июля в одной из деревень Троснянского района Орловской области 48-летний мужчина проник в квартиру своей 52-летней знакомой, проживающей по соседству. Там преступник попытался совершить изнасилование соседки. Женщина оказала знакомому активное сопротивление, смогла выбежать из квартиры, и рассказать о случившемся соседям. После этого, мужчина был задержан.

– Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.