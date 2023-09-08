В деревне Жилина Орловской области построят школу на 1225 мест

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Артефакт с посланием к потомкам в основание строительства новой школы сегодня заложили Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Новое учебное заведение обещают ввести в эксплуатацию уже в следующем году. На строительство здания школы потратят более 1,1 миллиарда рублей. Оно будет разделено на два образовательных блока: «Базовая» и «Старшая» школы. Все классы будут оснащены современным оборудованием.

В образовательном учреждении будут функционировать комплекс современных лабораторий и студий для организации внеурочной деятельности.

Кроме того, известно, что в строящейся школе будет актовый зал на 560 мест, школьная библиотека, учебно-производственные помещения, школьный музей и выставочный зал. Предполагается строительство пищеблока на 625 учеников, медицинский блок и целый комплекс сооружений, предназначенных для физического развития детей.

Подрядчик уже вышел на площадку строительства и обустроил въезд на площадку. Также исполнитель успел уложить дорожные плиты, завезти дизельную генераторную установку для организации временного электроснабжения.