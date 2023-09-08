В Орловскую область с рабочим визитом прибыл глава минстроя РФ Ирек Файзуллин

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Главенствующей темой встречи Андрея Клычкова с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным стал вопрос строительства в регионе социально-значимых объектов. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Многие проекты в регионе реализованы при поддержке Министерства строительства РФ. Прошлый год, по словам Андрея Клычкова, регион завершил с приростом более чем на 21%.

– Задача этого года находится на контроле и тот план, который поставлен Минстроем перед Орловской областью будет выполнен. Мы активно включились в реализацию проекта по комплексному развитию территорий, который имеет огромный потенциал как и для ввода жилья, так других социальных объектов. Хочу поблагодарить за поддержку региона в части участия в конкурсе Минстроя по благоустройству территорий. Мы вошли в число лидеров России по объему привлеченных средств – уже более миллиарда рублей, – отметил глава региона.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин обратил внимание на необходимость дальнейшего развития социальной инфраструктуры и комфортной городской среды, а также на значимость совместной работы органов власти, госэкспертизы и Минстроя для своевременного завершения строительства и ремонта социально-значимых объектов.