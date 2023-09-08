Орловцы доставили в зону СВО 450 тонн питьевой воды

Фото: сайт правительства Орловской области

Накануне еще 20 тонн бутилированной воды раздали военнослужащим в районе Кременной Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Как отметили в пресс-службе орловского правительства, под Кременной активизировались вооруженные формирования ВСУ, усилились артобстрелы, в том числе кассетными боеприпасами, используются беспилотники. При этом в регионе стоит сильная жара, спрос на чистую питьевую воду огромен и она расходится мгновенно.

По словам Клычкова, многие орловцы, представители трудовых коллективов, бизнеса, рядовые граждане от детей до пенсионеров активно участвуют в волонтерском движении, собирают для наших бойцов продукты питания, денежные средства, санитарно-бытовые принадлежности, инвентарь.

Военнослужащие из разных уголков страны, разных родов войск также благодарят орловцев за регулярную помощь и поддержку.