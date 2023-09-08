В центре Орла пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в однокомнатной квартире на пятом этаже на улице Комсомольской в Орле произошло 7 сентября, около полудня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных происходило загорание в кухне. По оценкам сотрудников МЧС существовала угроза распространения огня на смежные помещения. В результате пожара помещение кухни выгорело на трех квадратных метрах. Пострадавших при происшествии нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 11 возгораний.