В регионе стартовали выборы губернатора Орловской области-2023

Фото: архив "КП"

Выборы губернатора Орловской области пройдут 8, 9 и 10 сентября.

На пост главы региона выдвигаются три кандидата. Это кандидат от партии «Новые люди» Светлана Ковалева, Владислав Числов, выступающий от ЛДПР, а также занимающий в настоящее время кресло губернатора коммунист Андрей Клычков.

Участки будут работать с восьми часов утра до восьми часов вечера.

Кроме того, орловский избирком напомнил жителям региона, что узнать адрес своего избирательного участка можно с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Для этого достаточно в поисковой строке ввести адрес своей регистрации.