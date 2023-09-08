В Орловской области отремонтировали участок трассы «Орел-Тамбов»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Автодорога Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» относится к числу важнейших транспортных артерий ЦФО, так как служит для пропуска транзитного транспорта Орловской, Липецкой и Тамбовской областей, а также обеспечивает доступ к областным центрам с магистралей М-4 «Дон» и М-6 «Каспий».

Как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, на отремонтированном участке, протяженностью шесть километров выполнено расширение и усиление дорожной одежды, отремонтировано 11 примыканий и пересечений, построено 11 новых водопропускных труб, укреплены откосы и обочины, устроены дополнительные переходно-скоростные и накопительные полосы, линии искусственного электроосвещения, установлены дорожные знаки, барьерное ограждение.

Кроме того, для жителей поселков Куликовский, Телецентр, Малая Куликовка, села Грачевка обустроены десять автобусных остановок, пешеходные тротуары с перильным ограждением. Также в населенных пунктах установлены тактильные указатели для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Максимальная пропускная способность дороги ожидаемо увеличится до 60 тысяч автомобилей в сутки.