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НовостиОбщество7 сентября 2023 14:25

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Орле подходит к концу

Жители областного центра на базе комплекса смогут заниматься волейболом, легкой атлетикой и другими видами спорта
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На строительство нового комплекса на улице Рощинской потратили почти 70 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Орловцы смогут заниматься на физкультурно-оздоровительном комплексе легкой атлетикой, спортивным ориентированием, пляжным волейболом. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса включает в себя раздевалки, душевые комнаты, тренерские кабинеты, а также помещения для организации проката лыж и спортивного инвентаря.

Комплекс станет также базой для Спортивной школы №10, в ней обучаются более 700 спортсменов.