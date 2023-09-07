Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Орле подходит к концу

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На строительство нового комплекса на улице Рощинской потратили почти 70 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Орловцы смогут заниматься на физкультурно-оздоровительном комплексе легкой атлетикой, спортивным ориентированием, пляжным волейболом. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса включает в себя раздевалки, душевые комнаты, тренерские кабинеты, а также помещения для организации проката лыж и спортивного инвентаря.

Комплекс станет также базой для Спортивной школы №10, в ней обучаются более 700 спортсменов.