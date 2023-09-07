Суд признал кредитную сделку орловца и Райффайзенбанка недействительной

Фото: архив "КП"

Областной суд отменил решение районного суда и удовлетворил иск орловца к АО «Райффайзенбанк». Мужчина потребовал от банка признание кредитного договора недействительным.

Из материалов дела известно, что в октябре прошлого года неизвестные оформили через интернет на имя орловца кредит на сумму 1,188 миллиона рублей на срок до 23.11.2027 под 11,054 % годовых. После сделки деньги перевели на подставной счет. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.

– Банк не принял все зависящие от него меры безопасности, не учел, что совершение операции от имени истца имело существенные признаки подозрительности ввиду практически одномоментного зачисления денежных средств на его счет и перевода денежных средств в другой банк третьему лицу, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Орловского областного суда.

Спустя почти год главная судебная инстанция региона вынесла решение в пользу орловца, пострадавшего от рук мошенников. Райффайзенбанк обязали признать недействительной кредитную сделку.